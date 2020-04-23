В Кремле заявили об отсутствии точной даты снятия ограничений по коронавирусу

В Кремле заявили об отсутствии точной даты снятия введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений. Связано это с тем, что ситуация развивается и остается напряженной, а пик заболеваемости еще не достигнут. Поэтому, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос является преждевременным.

Также он упомянул, что принятие решение о необходимости введения цифровых пропусков не относится к компетенции Кремля. Решения по данному вопросу являются прерогативой оперативного штаба правительства по коронавирусу.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», - заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь коснулся вопроса сроков достижения пика заболеваемости. Как заявил Песков, по мнению российских специалистов, это произойдет в середине мая.