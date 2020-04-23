Мишустин переназначил троих полпредов правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил нескольких полпредов российского правительства. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

В частности, в соответствии с документом, Александр Синенко назначен на должность полномочного представителя правительства в Государственной думе РФ, а также переназначены полпредами Михаил Барщевский и Андрей Яцкин.

Последний занимает данную должность в Совфеде с 2004 года, Барщевский - в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах с 2001 года.

Ранее Мишустин раскритиковал подготовку региональных больниц к эпидемии коронавируса. Премьер напомнил, что поручение по обеспечению медоборудованием дал президент, правительство определило срок его выполнения до 28 апреля.