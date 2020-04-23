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В Свердловской области на майские праздники введут пропускной режим

Егор Левин
11:55 23.04.2020
Целью введения ограничений является максимальное соблюдение условий изоляции в праздничные дни.
В Свердловской области на майские праздники введут пропускной режим
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В Свердловской области на майские праздники введут пропускной режим. Решение о том, в каком виде будут предоставляться пропуска, еще не принято.

Как сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, режим гарантированно будет введен после того, как будут проработаны все необходимые технические моменты.

«Сейчас критерии системы и технологические вещи прорабатываются. Меры контроля будут усилены в эти дни. Стратегическая наша задача состоит в том, чтобы праздничные дни прошли в условиях максимальной изоляции», - подчеркнул он.

Креков сообщил, что ряд предприятий продолжит свою работу во время введения пропускного режима, а гражданам не будет запрещено выезжать за город. Окончательно вопрос решится на ближайшем заседании оперативного штаба.

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