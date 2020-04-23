Экономист спрогнозировал перестройку рабочего процесса после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса будет иметь последствия для мировой экономики в целом. Однако сложившаяся ситуация заставила во многих сферах перестроить свой рабочий процесс. Быстрыми темпами началась цифровизация там, где она долгое время затягивалась. Об этом рассказал директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

«То, что мы уже услышали от министерств и ведомств, - это то, что пошла быстрыми темпами цифровизация. Они раньше и не думали, что придется так быстро перестраивать процессы. А теперь это пришлось делать в режиме реального времени. Сейчас некоторые министры докладывают, что вряд ли вернутся к старому подходу», - отметил Шибанов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Эксперт не исключил, что после окончания режима самоизоляции многие компании и даже государственные организации перейдут к формату онлайн-совещаний уже на постоянной основе.

«Очень простой пример - это то, что происходит с совещаниями. Теперь это все делается в онлайне. И оказалось, что решения довольно качественно можно принимать и так. И в этом плане эта перестройка может коснуться и государственных органов, и крупных компаний, и, может, малого бизнеса», - предположил Шибанов.

По последним данным, всего коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 2 639 025 человек, из них 184 263 человек умерли. Россия находится на 10-м месте по количеству зараженных: 62 773 тысячи заболевших и 555 умерших.