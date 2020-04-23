Названы категории товаров, на которые россияне сократили расходы

Названы главные категории товаров, на которых собираются экономить россияне в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Согласно результатам социологического исследования, ими стали одежда, косметика и алкоголь.

Сообщается, что в процентном отношении сокращения составят 21%, 32% и 38% соответственно. Россияне предпочли ходить в небольшие продуктовые магазины неподалеку от дома или заказывать продукты онлайн.

Отметим, что в наибольшей степени от распространения инфекции пострадали досуг и развлечения - траты в данных областях планируют сократить все. Участники исследования также отказались от покупки мебели и бытовой техники на ближайшие полгода.

Больше половины респондентов объяснили происходящее тем, что незачем тратить деньги на то, что не пригодится во время нахождения дома, оставшиеся - ожиданием уменьшения доходов и опасением роста цен.

По данным исследовательского центра Romir, ожидается и повышение расходов по определенным направлениям: коммунальные и мобильные услуги, домашний Интернет, безрецептурные лекарства и свежие продукты.