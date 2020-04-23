Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотеку по ставке 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Правительству РФ при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в городе Москве, городе Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 8 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита», - говорится в сообщении.

Тем же сроком президент поручил предоставить государственные гарантии в объеме 50 миллиардов рублей «Дом.рф» с целью приобретения у застройщиков стандартного жилья.

Также глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сроком до 20 мая проработать возможность включения строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей.

Ранее россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки. Сообщается, что она будет выдаваться лишь единожды. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.