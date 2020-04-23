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В России зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусом

Егор Левин
10:57 23.04.2020
Прирост заразившихся по России сокращается третий день подряд.
В России зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусом
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В России зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на настоящее время данный диагноз поставлен 62 773 людям.

Выздоровел за сутки 471 человек, 42 человека скончались. По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в общей сложности за это время 4 891 человек выздоровел, умерли 555. В целом прирост заразившихся по России сокращается третий день подряд.

Сутками ранее в Москве выздоровели 210 человек, инфицированных коронавирусом. Москвичам, выписавшимся из больниц, предлагают стать донорами плазмы, которая необходима для переливания. По мнению специалистов, метод переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию на данный момент является наиболее эффективным.

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