В России зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусом

В России зафиксировано 4 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на настоящее время данный диагноз поставлен 62 773 людям.

Выздоровел за сутки 471 человек, 42 человека скончались. По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, в общей сложности за это время 4 891 человек выздоровел, умерли 555. В целом прирост заразившихся по России сокращается третий день подряд.

Сутками ранее в Москве выздоровели 210 человек, инфицированных коронавирусом. Москвичам, выписавшимся из больниц, предлагают стать донорами плазмы, которая необходима для переливания. По мнению специалистов, метод переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию на данный момент является наиболее эффективным.