В МВД рассказали о поимке банды, которая похищала данные из банков РФ и ЕС

Полицейские РФ совместно с европейскими коллегами пресекли деятельность банды, сумевшей похитить из банков десятки тысяч персональных данных граждан России и Евросоюза. Об этом сообщил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«Совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру РФ мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе», - рассказал РИА Новости Жданов.

Он добавил, что «горячая операция» была проведена около месяца назад. Благодаря совместным усилиям с немецкими полицейскими была раскрыта преступная сеть и уничтожена вся похищенная информация.

«В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков России и Евросоюза, например, Швеции, Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных», - рассказал Жданов.

Он добавил, что МВД регулярно общается со своими коллегами из разных стран и участвует в раскрытии различных преступлений международного характера.

Ранее Юрий Жданов рассказал о главной проблеме, с которой столкнулось МВД в период пандемии коронавируса. Он рассказала, что сейчас кибермошенники начали действовать более грамотно, сплоченно и профессионально.