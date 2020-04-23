Путин поручил кабмину обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В их числе оказались различные отрасли.

В частности, к проектам, необходимым к обеспечению кабмином, относятся развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и железнодорожной и автодорожной инфраструктур Азово-Черноморского бассейна, центрального транспортного узла, а также на Черноморском побережье.

Также правительству необходимо обеспечить строительство ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив и развитие портов Мурманска, Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов и Дальневосточного федерального округа.

Еще одним направлением развития оказалась необходимость модернизации аэродромных комплексов, в том числе в Челябинске, Перми, Хабаровске и Норильске.

Ранее Путин также поручил кабмину РФ утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых и проработать возможность включения строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции.