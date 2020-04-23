В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровел 181 пациент с коронавирусом. Таким образом общее число выписавшихся из столичных больниц достигло 2448 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики», - заявила вице-мэр.

Речь идет о применения гелия в лечении острых легочных заболеваний, который нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие.

Сутками ранее в Москве выздоровели 210 человек, инфицированных коронавирусом. Москвичам, выписавшимся из больниц, предлагают стать донорами плазмы, которая необходима для переливания. По мнению специалистов метод переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию на данный момент является наиболее эффективным.