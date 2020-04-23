Из Турции на родину возвращены 242 россиянина

Более 240 российских туристов возвращены на родину из Антальи и Стамбула специальными рейсами отечественных и турецких авиакомпаний. Об этом сообщило генконсульство России в Турции. Отдыхающие были доставлены в Казань, Екатеринбург и в Москву.

«В общей сложности вывезены 242 россиянина. Рейсы организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации», - говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Сообщается, что для вывоза россиян были задействованы воздушные суда «Уральских авиалиний» и «Турецких авиалиний».

В генконсульстве выразили особую признательность представительству МИД Турции в Стамбуле и губернаторству провинции Стамбул за оказанную помощь в организации вывоза россиян в Анталью.

Вопросы возращения соотечественников премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин ранее обсудил с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.