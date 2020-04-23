SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников: видео

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX, успешно вывела на низкую околоземную орбиту еще 60 мини-спутников Starlink, которые предназначены для полного покрытия Земли широкополосным доступом в интернет.

В настоящее время орбитальная группировка состоит уже из 420 космических аппаратов. Всего предполагается вывести 11 тысяч.

В компании SpaceX сообщили, что уже в этом году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к концу 2021 года им будет охвачена почти вся планета. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.