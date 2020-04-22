В РЭУ рассказали о способе сдержать распространение коронавируса в России

Россия не поднимется в рейтинге по числу инфицированных, если в регионах власти сумеют сдержать распространение болезни. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт привела данные инфицирования по стране: 70% зараженных коронавирусом приходятся на Москву и область, 30% - на регионы. Если сохранить такую пропорциональность, то заболеваемость в стране снизится, считает Лебединская. При негативном варианте распространения коронавируса в стране, ситуация в регионах может выйти из-под контроля.

«Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК», - приводит слова Лебединской РИА Новости.

В России сейчас показатель инфицирования на 1 тысячу человек составляет 0,29. И он намного ниже, чем в других странах. В США этот показатель равняется 2,31, в Италии – 2,96, в Испании – 4,23, во Франции – 2,3. Если брать отдельно московский регион, то показатель составляет 1,46, и превышает в семь раз число по всей стране, привела данные эксперт. Она отметила, что сдерживать ситуацию на данный момент помогает ограничение на передвижение граждан.

По последним данным, в России общее число инфицированных коронавирусом достигло 52763 человек.а Погибших - 456 пациентов. Выписались из больниц 3873 человек. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составляет 2 565 346.