В Тюменской области ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу

В Тюменской области ФСБ РФ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу. Следственное управление СК РФ по региону возбудило в отношении молодого человека уголовное дело по ч. 1 статьи 30 и пунктам «а» и «е» ч. 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц).

«Федеральной службой безопасности РФ задержан житель Тюменской области, 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

У задержанного обнаружили ружье с патронами, охотничьи ножи, селитру, а также средства связи и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Молодой человек признался в совершении противоправных действий.