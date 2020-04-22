На космодроме Байконур установили на старт «Ракету Победы»

На космодроме Байконур установили на старт ракету-носитель «Союз-2.1а», которая отправит грузовой корабль «Прогресс МС-14» к Международной космической станции. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«На Байконуре завершена установка ракеты космического назначения “Союз-2.1а” на пусковую установку. Начаты работы по графику первого стартового дня», - написал он в своем Twitter.

Старт «Союза» запланирован на 04.51 по московскому времени 25 апреля. «Прогрессу», который будет доставлен на орбиту, предстоит стать уже четвертым по счету, который отправится к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. На борту космического грузовика находятся различные грузы, в том числе топливо, воздух и вода для экипажа станции.

Между тем, «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-14» назвали «Ракетой Победы» в честь 75-летия Великой Отечественной войны. Ракету украсили георгиевской лентой и военными орденами.