Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник
Аппарат выведен на высоту 425 километров с помощью двухступенчатой ракеты-носителя.
© Фото: Министерство обороны
В среду утром, 22 апреля, Иран успешно вывел на орбиту свой первый военный спутник. Об этом сообщает агентство Mehr.
Спутник под названием Noor запущен с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Qassed. Аппарат выведен на высоту 425 километров.
Сообщается, что запуск провел Корпус стражей исламской революции (КСИР) в годовщину своего создания.