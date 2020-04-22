Правительство РФ разрешило не проводить проверку счетчиков до 2021 года

До 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса правительство РФ разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если у них истек срок проверки. Об этом сообщили в Росстандарте.

«При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыскиваться не будет», - пояснили в ведомстве.

Соответствующие разъяснения направлены в организации, которые имеют право проводить проверку счетчиков. В ведомстве также обратили внимание на возможные мошеннические схемы на этом рынке услуг.

«Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», - приводит сообщение Росстандарта ТАСС.

Ранее сообщалось, что будет введен мораторий на штрафные санкции за просроченную оплату ЖКХ. Такие меры предпринимаются правительством РФ из-за распространения коронавирусной инфекции. Мораторий на пенни должен действовать до конца текущего года.