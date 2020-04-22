В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах

В Минобрнауки РФ прокомментировали сообщения об отмене ЕГЭ из-за коронавируса и озвучили сроки начала приемной компании в высших учебных заведениях. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Говорить об отмене, по его словам, преждевременно. Сроки же приема зависят от результатов Единого государственного экзамена, графики проведения которого на данный момент не утверждены.

«Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ. Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с теми правилами, которое устанавливает министерство. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания», - заявил Омельчук в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее в Минпросвещения объяснили порядок сдачи ГИА в этом году. Сообщается, что среди учащихся девятых классов она в 2020 году будет проводиться на базе тех же школ, где учатся экзаменуемые.