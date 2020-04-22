Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Во Владивостоке в клинической больнице возник крупный очаг коронавируса

Егор Левин
08:32 22.04.2020
Отдельных заразившихся пациентов перенаправили в другое лечебное учреждение, чтобы оптимально скорректировать поток заболевших.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Petyx, Ipa, Globallookpress

В клинической больнице №2 Владивостока возник крупный очаг коронавирусной инфекции, несколько отделений закрыли на карантин. Как рассказала «Звезде» министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, распространителями заболевания оказались переведенные из другой больницы пациенты, а также персонал.

«Всего за сутки поступило около 30 человек. Обычный приемный покой принимает 60 - 90 пациентов, и этого никто не замечает. Но здесь речь об особом режиме, пациентов нельзя запускать сразу всех вместе. Работали три врача, они всю ночь не выходили из приемного отделения, запускали каждого пациента по одному. Их нужно было продезинфицировать, переодеть, опросить, обследовать, и только после этого поднять в палату», - рассказала Худченко.

По ее словам, было принято решение о дальнейшем переводе пациентов с легкой формой инфекции в следующую больницу с целью рационального распределения потока и более плотной работы с ним.

Между тем, во Владивостоке за нарушителями режима самоизоляции будут следить дроны. Они с воздуха проконтролируют все места отдыха. Так местные власти решили следить за лесопарковыми зонами, в которых жителям региона находиться запрещено.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 08:42
В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах
Дата22.04.2020, 06:45
Огневая карусель: кадры стрельб мотострелков и артиллеристов ЦВО под Оренбургом
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата21.04.2020, 17:53
Новейшие машины разведки комплекса «Гибка-С» поступят в войска в следующем году
Дата20.04.2020, 08:50
В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:42 В стране и мире
В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах
08:32 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке в клинической больнице возник крупный очаг коронавируса
07:18 В стране и мире
В США опасаются более сильной вспышки коронавируса следующей зимой
06:43 В стране и мире
На лайнере Costa Atlantica в Японии произошла вспышка коронавируса
06:32 Армия
Видео
В Бергамо выписали из полевого госпиталя 29 пациентов, переболевших COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:49 В стране и мире
Правительство РФ разрешило не проводить проверку счетчиков до 2021 года
08:42 В стране и мире
В Минобрнауки РФ назвали сроки начала приемной компании в ВУЗах
08:32 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке в клинической больнице возник крупный очаг коронавируса
08:17 В стране и мире
Впервые с 1999 года: цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель
07:44 В стране и мире
Видео
В Идлибе состоялось очередное совместное патрулирование России и Турции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Видео
Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.