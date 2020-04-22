Во Владивостоке в клинической больнице возник крупный очаг коронавируса

В клинической больнице №2 Владивостока возник крупный очаг коронавирусной инфекции, несколько отделений закрыли на карантин. Как рассказала «Звезде» министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, распространителями заболевания оказались переведенные из другой больницы пациенты, а также персонал.

«Всего за сутки поступило около 30 человек. Обычный приемный покой принимает 60 - 90 пациентов, и этого никто не замечает. Но здесь речь об особом режиме, пациентов нельзя запускать сразу всех вместе. Работали три врача, они всю ночь не выходили из приемного отделения, запускали каждого пациента по одному. Их нужно было продезинфицировать, переодеть, опросить, обследовать, и только после этого поднять в палату», - рассказала Худченко.

По ее словам, было принято решение о дальнейшем переводе пациентов с легкой формой инфекции в следующую больницу с целью рационального распределения потока и более плотной работы с ним.

Между тем, во Владивостоке за нарушителями режима самоизоляции будут следить дроны. Они с воздуха проконтролируют все места отдыха. Так местные власти решили следить за лесопарковыми зонами, в которых жителям региона находиться запрещено.