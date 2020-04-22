Впервые с 1999 года: цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель

В среду, 22 апреля, цена нефти марки Brent упала ниже 16 долларов за баррель. В последний раз такое падение было зафиксировано 11 декабря 1999 года.

Снижение цен началось после 06.00 по московскому времени. До этого июньские фьючерсы торговались в диапазоне от 18 до 19 долларов за баррель. После 07.00 цена опускалась до 15,99 долларов за баррель.

Эксперты отмечают на рынке сильную волатильность. По состоянию на 07.55 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляют 16,27 долларов за баррель.

Цена на июньские фьючерсы WTI снизилась на 8,73% и составляет 10,55 долларов за баррель. Утром было зафиксировано снижение до 10,29 долларов за баррель.

В понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы на WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения и опускались до -37 долларов за баррель. Специалисты связывают такое падение с пандемией коронавируса, из-за которой снизился спрос на нефть. Кроме того, есть опасения, что в условиях рекордно низкого спроса, сырье вскоре будет негде хранить.