В Идлибе состоялось очередное совместное патрулирование России и Турции

Военнослужащие России и Турции провели очередное совместное патрулирование территории Сирии. Броневики союзников встретились в районе Серакиба, где патрульные определили маршрут и приступили к выполнению задачи.

За город велись ожесточенные бои. Сирийские войска вернули его под свой контроль. Россия и Турция начинают патрулирование стратегически важной трассы М4 именно из Серакиба.

Коридор безопасности справа и слева от трассы равен трем километрам. Российскую часть патруля представляют экипажи броневиков и БТР. Российский триколор на них узнают по всей Сирии: в знак уважения флаги ставят на блокпостах сирийские военные и даже иногда местные жители.

Чередуясь друг за другом, броневики следуют по М4. Задача военных - мониторинг режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации. Перемещение и обстановку по маршруту в режиме реального времени ведут российские военнослужащие посредством беспилотника. В любой момент сюда при необходимости могут вылететь ударные и транспортные вертолеты ВКС России для огневого прикрытия и эвакуации.

Российские и турецкие военнослужащие благодарят друг друга за совместную работу. Завтра они встретятся снова, чтобы увеличить маршрут военной мониторинговой миссии на трассе М4 - теперь по этому шоссе водители большегрузов и легковых автомобилей могут перемещаться спокойно.