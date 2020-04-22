В США опасаются более сильной вспышки коронавируса следующей зимой

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд заявил, что следующей зимой в стране может начаться вторая волна коронавирусной инфекции. И она может оказаться хуже, чем текущая.

«Есть вероятность, что нашествие вируса на США следующей зимой окажется более сложным, чем то, через которое проходим сейчас», - приводит слова Редфилда издание The Washington Post.

Эксперт объясняет это тем, что пандемия коронавируса совпадает по времени с сезонными простудами и гриппом. И если произойдет одновременная вспышка двух или более респираторных заболеваний, то врачи и система здравоохранения в целом могут столкнуться с «немыслимой нагрузкой».

По последним данным, количество умерших от коронавируса в США достигло 45 тысяч человек. В общей сложности в стране инфицированы 824 147 человек. Соединенные Штаты Америки занимают первое место и по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и по числу зарегистрированных смертей.