Китай передал США 25 тысяч масок

Постоянный представитель Китая при ООН и генконсул КНР Чжан Цзюнь передал властям Нью-Йорка защитные медицинские маски и одноразовые перчатки для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Двадцать первого апреля посол Чжан Цзюнь от лица генерального консульства и постоянного представительства Китая пожертвовал городу Нью-Йорк средства личной защиты, включая 25 тысяч масок N95, 2 000 защитных костюмов и 75 тысяч хирургических перчаток», - сообщили ТАСС в постпредстве КНР.

Как отметил китайский дипломат, Пекин и Вашингтон являются членами ООН и должны демонстрировать приверженность координации мирового сотрудничества перед лицом общей угрозы.

Сейчас ситуация в коронавирусом в США развивается по негативному сценарию. Количество жертв инфекции достигло отметки в 45 тысяч человек, более 824 тысяч инфицированы. Власти страны поочередно анонсируют все новые меры поддержки национальной системы здравоохранения и экономики на фоне пандемии COVID.