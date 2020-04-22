На лайнере Costa Atlantica в Японии произошла вспышка коронавируса

Более 30 человек имеют положительные результаты тестов на коронавирус, являющиеся членами экипажа круизного судна Costa Atlantica, которое стоит в японском порту города Нагасаки. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Известно, что в конце марта судно зашло для прохождения профилактических работ и ремонта в доки Нагасаки. Планировалось, что в конце апреля Costa Atlantica покинет порт. Однако в середине апреля у одного из членов экипажа был обнаружен коронавирус. Туристов на борту нет. Всего на судне находятся 623 человека.

Анализы на коронавирус взяли у 57 моряков. В результате еще у 33 человек оказались результаты тестов положительными. В общей сложности на Costa Atlantica сейчас инфицированы 34 члена экипажа.

В префектуре Нагасаки планируют сделать тесты всем членам экипажа круизного лайнера. У кого будет выявлена коронавирусная инфекция останутся на карантине, остальным разрешат покинуть судно.

Ранее у берегов Японии в порту Йокогамы стоял на карантине другой круизный лайнер Diamond Princess. На борту судна выявили более 700 случаев заражения коронавирусом и зарегистрировали 13 смертей.