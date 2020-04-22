Трамп рассказал, как минимизировать последствия падения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп считает, что лучший способ справиться с последствиями падения цен на нефть - это возобновить экономическую активность страны. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

Напомним, что 20 апреля цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась до минус 37,63 доллара за баррель. Падение составило почти 300%. А снижение цены до отрицательных значений произошло впервые за всю историю.

Накануне Трамп заявлял, что это падение будет краткосрочным. В течение месяца, по словам американского лидера, ситуация стабилизируется - нефть будет стоит 25-28 долларов за баррель.