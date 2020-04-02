СК РФ начал проверку из-за вспышки COVID-19 в больнице в Коми
По последним данным, зараженными оказались 53 человека.
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В Республике Коми начали проверку из-за массового заражением коронавирусом в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. Об этом сообщили в управлении следственного комитета России.
Уточняется, что проверка была организована по информации СМИ, согласно которой источником заражения мог стать сотрудник учреждения.
Накануне стало известно, что в городской больнице были зафиксированы 53 случая COVID-19, пишет Интерфакс.
На данный момент в России заражены коронавирусом 2777 человек. Большинство регионов ввело режим жесткой самоизоляции.