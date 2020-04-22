Число жертв коронавируса в США достигло 45 тысяч человек

Число умерших от коронавирусной инфекции в США достигло 45 тысяч человек. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса, который анализирует данные с официальных источников, а также СМИ.

По его данным, количество смертей от COVID-19 и его последствий возросло до 44 999 человек. Кроме того, в Соединенных Штатах инфицированы 824 147 человек. Стоит отметить, что, согласно официальной статистике, в настоящий момент США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от коронавируса.

Ранее власти США анонсировали пакет мер для поддержки национальной экономики и замедлению темпов распространения коронавирусной инфекции. Среди них запрет иммиграции в страну, приостановка выдачи грин-карт, дающих право на постоянное проживание, а также пакет финансовой помощи бизнесу и здравоохранению.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайских город Ухань. Несмотря на принятые властями КНР меры, коронавирус проник за пределы провинции Хубэй и распространился по всему миру.