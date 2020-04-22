Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру

Во времена СССР прорабатывалась возможность высадки человека на Венеру. Однако ученым пришлось отказаться от этой идеи, потому что на планете оказались неподходящие для жизни условия. Об этом РИА Новости рассказал заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.

Ученый сообщил, что Венера имеет непригодную для дыхания атмосферу, а также давление, соответствующее погружению под воду почти на один километр. Для того, чтобы проверить, может ли в таких условиях работать человек, Институтом медико-биологических проблем совместно с Институтом океанологии АН СССР в 1981 году были организованы учения. Космонавты спускались на глубину 100 метров, потом 350 и 450.

«В итоге мы почти доказали, что на глубине 1000 метров человек смог бы работать», - заявил Суворов.

Он отметил, что в этих условиях действительно тяжело (трудно дышать, появляется одышка), но можно выполнять физнагрузку средней тяжести.

Однако, когда в 1967 году Венеры достигла советская станция «Венера-4», выяснилось, что на планете - углекислотная атмосфера и температура около 475 градусов.

«Есть факт, что теоретически человек сможет опуститься на Венеру, надеть скафандр и выйти на ее поверхность», - утверждает Суворов.

Ученый убежден - если человек может погрузиться на глубину 1000 метров, то может и выйти на поверхность Венеры.