В ООН призвали не допустить «голода библейских масштабов» из-за коронавируса

Отсутствие внятной программы по обеспечению продовольственной безопасности стран грозит обернуться голодом библейского масштаба уже в ближайшие месяцы. Об этом предупредил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, во время выступления на заседании Совета Безопасности, которое проводилось в виртуальном формате из-за коронавируса.

«Если не начать действовать сейчас - обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей - то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев. COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу», - цитирует ТАСС слова Бизли.

По его оценкам, миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины, дети и старики, могут погибнуть от истощения.

«Каждый день 821 миллион человек засыпают хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 миллионов человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода. Однако, из-за коронавируса еще 130 миллионов могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 миллионов человек», - подвел итог исполнительный директор ВПП.

При наихудшем развитии ситуации, с тотальным голодом могут столкнуться около 30 стран, в некоторых из которых люди и так страдают от гуманитарных проблем. В основном, это население регионов, в которых не стихают вооруженные конфликты.

Представитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что Москва часто предоставляет таким странам гуманитарную помощь, выделяя на эти цели ежегодно более 40 миллионов долларов. Полянский заявил, что причиной катастрофического падения уровня жизни в некоторых странах стало прямое военное вмешательство в их внутренние дела со стороны третьих государств.