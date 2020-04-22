В Верховном суде объяснили порядок наказания за нарушение самоизоляции
Штраф может быть выписан в течение года после произошедшего.
© Фото: Dmitry Golubovich globallookpress
В Верховном суде России разъяснили порядок наказания за нарушение режима самоизоляции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВС.
Отмечается, что привлекаться к ответственности будут несколько категорий граждан: те, у кого есть подозрение на наличие инфекционного заболевания, прилетевшие из других стран, а также находившиеся в контакте с зараженными коронавирусом.
Кроме того, положения статьи распространяются на людей, уклоняющихся от лечения и нарушающих санитарно-противоэпидемический режим.
В Верховном суде заявили, что наказание должно быть пропорционально нарушению, справедливо и соразмерно. Штраф может быть выписан в течение года после произошедшего.