В Верховном суде объяснили порядок наказания за нарушение самоизоляции

В Верховном суде России разъяснили порядок наказания за нарушение режима самоизоляции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВС.

Отмечается, что привлекаться к ответственности будут несколько категорий граждан: те, у кого есть подозрение на наличие инфекционного заболевания, прилетевшие из других стран, а также находившиеся в контакте с зараженными коронавирусом.

Кроме того, положения статьи распространяются на людей, уклоняющихся от лечения и нарушающих санитарно-противоэпидемический режим.

В Верховном суде заявили, что наказание должно быть пропорционально нарушению, справедливо и соразмерно. Штраф может быть выписан в течение года после произошедшего.