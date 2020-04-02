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СМИ : министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Анна Берестовая
02:40 02.04.2020
Он будет помещен на карантин и продолжит выполнять свои обязанности из дома.
СМИ : министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман был инфицирован COVID-19. Также коронавирусом заражена его жена. Супруги в поставленным диагнозом будут помещены на карантин.

Такую информацию предоставляет газета Jerusalem Times, ссылаясь  на представителя израильского министерства здравоохранения.

Добавляется, что глава Минздрава продолжит свою работу, но уже из дома.

Согласно сведениям министерства здравоохранения Израиле, новой инфекцией в стране заразились 6092 человека. Из них два случая привели к летальному исходу.

В прошлом месяце, 11 марта, ВОЗ квалифицировал вспышку новой коронавирусной инфекции как пандемию. По последней статистике, во всем мире число зараженных COVID-19 уже превысило 820 тысяч, из которых 40 тысяч человек умерли.

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