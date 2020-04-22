Ученые назвали единственное средство от коронавируса

По мнению ученых, только массовая вакцинация от коронавирусной инфекции способна остановить пандемию. При этом к разработке сыворотки необходимо подойти более тщательно, так как коронавирус уже продемонстрировал многие нехарактерные для вирусов такого типа черты, отмечают вирусологи, мнение которых приводит издание Science Alert.

Против вирусов на основе РНК, к которым относится и новый тип коронавируса, человеческому иммунитету необходимо около трех недель для формирования антител и эффективному противостоянию болезни, считает профессор иммунологии Эрик Вивье, однако, естественная защита будет длиться всего несколько месяцев, считает он.

В случае с коронавирусной инфекцией, приобретенный иммунитет также не отличается стойкостью, так как по всему миру неоднократно были зафиксированы повторные случаи инфицирования тех, кто уже переболел COVID-19. Иммунологи предполагают, что вирус не исчезает из организма, а впадает в подобие спячки и дожидаясь благоприятного момента проявляется вновь.

Учитывая все эти неопределенности, ученые настаивают на создании и широком применении вакцины. Противники этой точки зрения уверены, что со временем у человечества выработается коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, как это происходит в случае с другими инфекционными заболеваниями.

Вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе разработки. В соответствии с запланированными сроками доклинические ее исследования должны закончиться к 31 мая. Сразу же после завершения данного этапа начнутся клинические испытания. Ранее в Государственном научном центре «Вектор» анонсировали начало испытаний вакцины от коронавируса. Сотрудник центра Наталья Думченко спрогнозировала начало процесса на июнь 2020 года, после получения разрешения Минздрава РФ.