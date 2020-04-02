Вирусолог назвал условие для снижения активности COVID-19 в России

Спад заболеваемости коронавирусом в России начнется после того, как граждане перестанут возвращаться из-за рубежа. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, после введения жестких мер на территории нескольких стран люди были выставлены из гостиниц, в результате чего оказались на улице и контактировали с большим количеством людей.

Помимо этого, многие уезжали в разгар пандемии, несмотря на предупреждения, пишет РИА Новости.

Зуев также отметил, что на данный момент самым эффективным способом борьбы с COVID-19 является карантин, однако, чтобы он начал работать в полную силу, необходимо закрыть границу на въезд.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом, в мире - свыше миллиона человек.