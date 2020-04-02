В Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве будут грозить в первую очередь тем горожанам, которые грубо игнорируют ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране, и собираются большими группами.

Санкционные меры, исполняемые в текущий период в большей степени направлены на сознательность граждан. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря главы города Борис Булай.

В случае соблюдения предписаний и осуществления выхода из дома лишь при необходимости, никаких штрафов следовать не будет, ввиду отсутствия предпосылок для них.

«Есть Кодекс об административных правонарушениях. Есть указ, где штрафы четко прописаны», - цитируют РИА Новости Булая.

Он отметил, что штрафы будут выписываться москвичам, которые безответственно относятся к своему и чужому здоровью и не исполняют распоряжения властей столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы, налагающиеся на граждан, не следующих предписаниям режима полной самоизоляции. За нарушение режима повышенной готовности (включая самоизоляцию) последует выплата в размере четырех тысяч рублей, при повторном нарушении - пять тысяч.