США не признали пункт о ключевой роли ВОЗ в уже принятой резолюции Генассамблеи ООН

Соединенные Штаты отказались признавать положение о ключевой роли Всемирной организации здравоохранения в уже принятой в связи с коронавирусом резолюции Генассамблеи ООН.

На сайте американского постпредства при Организации объединенных наций говорится, что США в целом поддерживают международное сообщество в борьбе с пандемией, но не видят в этом роли ВОЗ.

Резолюция, которая призывает не допустить случаев спекуляции создаваемой вакциной от коронавируса, была принята всеми странами-участницами Генассамблеи ООН в понедельник, 20 апреля. В тексте документа отмечается, что Всемирная организация здравоохранения играет ведущую роль в борьбе с пандемией.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп прекратил финансирование ВОЗ, заявив, что организация вовремя не предупредила о появлении коронавируса.

По числу зараженных и жертв COVID-19 Штаты занимают первую строчку среди всех стран мира. По последним данным, там заболели свыше 820 тысяч человек, скончались почти 45 тысяч.