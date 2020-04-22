Врач объяснил рост числа инфицированных коронавирусом молодых людей

Молодые люди хуже соблюдают режим самоизоляции и более легкомысленно относятся к возможности заболеть коронавирусной инфекцией, поэтому среди инфицированных их достаточно много. К такому выводу пришел замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Тем не менее, у большинства пациентов в возрасте от 18 до 40 лет заболевание протекает в более легкой и менее опасной форме, тогда как пожилые пациенты зачастую надаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, добавил эксперт в интервью «Российской газете».

Относительно небольшой процент инфицированных пенсионеров в России объясняется их большей ответственностью и готовностью оставаться дома, как и рекомендовано вирусологами, считает Семенов.

Именно с введением режима самоизоляции и его неукоснительным соблюдением опознали, например, власти Италии, уверен врач. По его словам, там жители чрезмерно общительны, что и привело к стремительному росту числа инфицированных. По официальным данным, которые представлены оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве доля заболевших COVID-19 среди молодежи составляет 44,5%, среди граждан старше 46 лет – 35% и 14,5 % приходится на пожилых пациентов больниц.