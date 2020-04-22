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Россияне смогут пройти тест на антитела к COVID-19 в мае

Ян Брацкий
02:54 22.04.2020
Первый лабораторный тест для определения антител к смертельно опасному заболеванию может быть готов уже к концу этой недели.
Россияне смогут пройти тест на антитела к COVID-19 в мае
© Фото: Sajad Hameed globallookpress

В России можно будет сдать анализ на антитела к коронавирусной инфекции уже в мае. На это рассчитывают представители частных лабораторий, привлекаемых к тестированию населения на COVID-19.

При этом многие компании не занимаются производством тест-систем, однако готовы предоставить все необходимое оборудование для этого. Сейчас созданием тестов для определения антител к коронавирусу занимаются несколько российских компаний. Некоторые заявили о готовности перейти к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

«Первый лабораторный образец теста ИФА мы надеемся получить уже в конце недели», - цитируют «Известия» представителя Казанского федерального университета.

Параллельно идет работа по созданию экспресс-системы, которая позволит определить наличие антител к заболеванию за 15 минут. По мнению экспертов отрасли, на регистрацию новых тест-систем в Росздравнадзоре может уйти около месяца.

О вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения была вынуждена признать вспышку пандемией, после того, как коронавирус распространился по всему миру. В России насчитывается 52 763 инфицированных, 3 873 пациента полностью поправились и были отпущены домой, еще 456 человек спасти не удалось.

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