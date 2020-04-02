Оставайтесь дома: в Петербурге проводят рейд по самоизолированным

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят ежедневные поквартирные проверки граждан на самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

На очередном рейде в Петродворцовом районе побывала съемочная группа «Звезды».

На данный момент на территории района проверке подлежат 39 человек, вернувшихся из-за рубежа. Сотрудники полиции работают по данным Роспотребнадзора.

Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведена поквартирная проверка 30 005 человек из 32524.

Отмечается, что такой разрыв связан с тем, что люди периодически прибывают, но уже не так массово.

За нарушения режима самоизоляции было составлено 158 административных протокола и возбуждено 2 уголовных дела.

Согласно режиму всеобщей самоизоляции, который был введен на территории большинства регионов РФ, выходить из дома можно на работу, в магазин, для оказания экстренной медицинской помощи, выбросить мусор и на прогулку с собакой, но не дальше 100 метров от дома.

На данный момент в России зафиксированы 2777 случаев заражения опасной инфекцией.