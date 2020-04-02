Вирус не знает границ: число зараженных COVID-19 превысило миллион человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило один миллион, сообщил американский Университет Хопкинса, ведущий статистику заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 51 354, при этом выздоровели в четыре раза больше пациентов - 210 191. Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии и Испании.

В России число заразившихся болезнью за сутки увеличилось на 771 человек. Таким образом, с начала распространения заболевания в стране обнаружено 3548 человек с диагнозом коронавирус в 76 регионах. Большинство из них находятся в Москве. От новой болезни в РФ умерли 30 человек.

Для того, чтобы противостоять инфекции, пик которой еще не достигнут, по словам Владимира Путина, был продлен режим самоизоляции до мая. Регионы самостоятельно примут меры в зависимости от обстоятельств и развития ситуации конкретно в данном регионе.