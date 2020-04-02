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Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции

Ирина Егорова
22:46 02.04.2020
Режим самоизоляции был продлен до мая. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку или на работу, если деятельность организации не приостановлена и руководитель включил вас в специальный список.
Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Ситуация с коронавирусом, введенные властями ограничения, а также вынужденная самоизоляция, которая затянулась на месяц вызывают у многих людей стресс, считает главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. По его словам, развитие реакции на ситуацию с коронавирусом можно разделить на несколько этапов, как и любую другую стрессовую ситуацию.

«Первое - это острая реакция на стресс, она длится три-пять дней, потом так называемый переходный период, длится где-то с пятого дня по тридцатый, а потом так называемое посттравматическое стрессовое расстройство», - озвучил эти этапы Кекелидзе.

Самой тяжелой, по мнению специалиста, является первая стадия, когда человек задается вопросом «почему это происходит со мной». Кекелидзе советует обращаться за психологической помощью по телефону тем, кто особенно тяжело переживает данный период. Разговор со специалистом, пусть по телефону, эффективнее употребления алкоголя, который не снимает, а лишь «придавливает ненадолго» ощущение тревоги и страха, отмечает Кекелидзе.

В переходный период, по словам Кекелидзе, человек приспосабливается к ситуации, обретает способность анализировать ситуацию и выстраивать свое поведение в новых условиях.

Осложняет ситуацию еще и то, что в результате режима самоизоляции многие оказались запертыми в четырех стенах. По словам Кекелидзе, крайне важно не воспринимать случившееся как что-то вроде тюремного заключения.

«Речь о том, что мы должны все вместе спасать не кого-то чужого, а друг друга. Это осознанная необходимость, которую мы должны принять, независимо от того, что мы думаем про этот коронавирус. Поодиночке спасаться в этой ситуации не получится», - подчеркнул психиатр.

Так как самоизоляция продлится месяц, то многие будут находиться дома постоянно вместе со своими близкими. В эти моменты очень важно сохранять спокойствие и стараться найти компромисс в конфликтных ситуациях.

«Мы ведь когда идем на осознанную самоизоляцию, то, в первую очередь, думаем о своей семье, о своих близких, и через это и получается социальная ответственность людей, живущих в одной стране. Мы ведь все вместе делать это должны, важный момент — если не все вместе, то мы потеряем очень много близких людей», - заявил Кекелидзе.

Поэтому, в самоизоляции и из-за того, что нам надо побыть дома, есть и позитивная сторона. Например, это отличная возможность заняться тем, на что раньше просто не хватало времени.

«Мы это откладываем на потом, а потом сожалеем. Вот это мы можем реализовать. И притом, как раз находясь дома», — цитирует его РБК

В качестве еще одних советов как пережить стресс дома в четырех стенах, психиатр упомянул о просмотре позитивных передач, а «не тяжелых и усугубляющих», занятия физкультурой. Сам Кекелидзе, по его словам, каждое утро для снятия напряжения в течение часа занимается аутотренингом и упражнениями с гантелями.

Режим самоизоляции введен с 28 марта по 30 апреля включительно. Данные меры необходимы для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, от которой, на данный момент в России, погибли уже 30 человек, а количество зараженных приближается к 3000.
Напомним, что нарушителей самоизоляции в Москве будут штрафовать до пяти тысяч рублей, возможно даже задержание автомобиля, если «беглец» с карантина разъезжал на ней по городу. 

Режим самоизоляции подразумевает, что дома должны оставаться все граждане вне зависимости от возраста. Выходить разрешается только в случае экстренной медицинской помощи или  на работу, если в организации не предусмотрен процесс удаленной работы. Помимо этого исключения действуют при необходимости сходить за продуктами в близлежащий магазин, выбросить мусор и выгулять домашних питомцев, но только на расстоянии 100 метров от дома. Власти напоминают, что при выходе из дома, нужно соблюдать социальную дистанцию - 1,5 метра.

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