В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

Еще 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Общее число летальных случаев в столице достигло 288.

За прошедшие сутки скончавшихся в Москве было больше - 28 человек.

Всего, по последним данным, в России заражены 57 999 человек, умерли 513. Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.