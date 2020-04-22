В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом
Общее число летальных случаев в столице достигло 288.
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Еще 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
Общее число летальных случаев в столице достигло 288.
За прошедшие сутки скончавшихся в Москве было больше - 28 человек.
Всего, по последним данным, в России заражены 57 999 человек, умерли 513. Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.