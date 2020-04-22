Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день

Пенсионеры из Великобритании, прожившие вместе 56 лет, вылечились от коронавируса в один день. Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

В начале апреля 77-летний Сидни Мур и его жена - 76-летняя Джин - почувствовали себя плохо, а спустя несколько дней были госпитализированы в инфекционную больницу. Там у них диагностировали коронавирус.

Для того, чтобы даже на карантине супруги, которые не расставались ни на один день, могли быть вместе, их перевели в одно отделение.

Сидни Мур рассказал изданию, что его жена очень плохо слышит, поэтому он во всем ей помогал. А медперсонал, по словам пенсионера, относился к ним очень внимательно.

Через пять дней после госпитализации супруги полностью вылечились от болезни и были выписаны из больницы. В настоящее время они находятся на самоизоляции у себя дома.