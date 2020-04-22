«Спасибо, что спасаете жизни»: актер Бикович выразил благодарность Минобороны России за помощь Сербии

Сербский и российский актер Милош Бикович, который в настоящее время находится на самоизоляции у себя на родине, записал видеообращение к Министерству обороны Российской Федерации. Он поблагодарил ведомство за помощь Сербии в борьбе с пандемией коронавируса.

«Я хочу сказать спасибо Министерству обороны России и Вооруженным силам России, и особенно военнослужащим, военным врачам, специалистам, которые приехали в Сербию помочь нам в борьбе с вирусом», - заявил актер.

Милош Бикович подчеркнул, что своими действиями Россия показала, что такое настоящая дружба. Кроме того, страна в очередной раз доказала, что может заботиться не только о своих интересах, но и об интересах братских народов.

«Спасибо вам за то, что вы спасаете жизни здесь», - поблагодарил артист.

Милош Бикович родился в Белграде. В России он впервые снялся в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар». Также на его счету роли в фильмах «Балканский рубеж», «Холоп», «Кухня», «Лед», «Отель Белград».