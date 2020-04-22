Испытания «Мефлохина» показали положительную динамику у пациентов с COVID-19 в 78% случаев
Исследования препарата для лечения малярии «Мефлохин» показали положительную динамику у больных коронавирусом в средне-тяжелом состоянии в 78% случаев. Испытания на 347 пациентах провело Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани», - говорится в сообщении агентства.
Отмечается также, что у всех пациентов выявлена удовлетворительная переносимость препарата и не зарегистрировано серьезных побочных явлений. Окончательные выводы об эффективности и безопасности «Мефлохина» ФМБА планирует обнародовать до 20 мая.