Испытания «Мефлохина» показали положительную динамику у пациентов с COVID-19 в 78% случаев

Отмечается также, что у всех пациентов выявлена удовлетворительная переносимость препарата и не зарегистрировано серьезных побочных явлений. Окончательные выводы об эффективности и безопасности «Мефлохина» ФМБА планирует обнародовать до 20 мая.

«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани», - говорится в сообщении агентства.

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