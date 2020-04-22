Полная мобилизация: глава Свердловской области доложил Путину об обстановке с COVID-19

Система здравоохранения Свердловской области полностью мобилизована на противостояние эпидемии COVID-19. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В борьбе с заболеванием также задействованы ресурсы частных клиник, уточнил он.

Куйвашев напомнил, что в области функционируют три предприятия по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. В данный момент они увеличивают штат и переходят на более интенсивных график - только Уральский приборостроительный завод увеличит объем производства в десять раз.