Полная мобилизация: глава Свердловской области доложил Путину об обстановке с COVID-19
В борьбе с заболеванием задействованы ресурсы частных клиник, отметил Евгений Куйвашев.
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Система здравоохранения Свердловской области полностью мобилизована на противостояние эпидемии COVID-19. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор региона Евгений Куйвашев.
В борьбе с заболеванием также задействованы ресурсы частных клиник, уточнил он.
Куйвашев напомнил, что в области функционируют три предприятия по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. В данный момент они увеличивают штат и переходят на более интенсивных график - только Уральский приборостроительный завод увеличит объем производства в десять раз.