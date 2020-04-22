Не смешно: на пранкера впервые в РФ завели уголовное дело за срыв онлайн-уроков
Блогер с псевдонимом Артур Амаев неоднократно вмешивался в процесс школьного обучения и срывал занятия.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге заведено первое в России уголовное дело за срыв дистанционных уроков. Под подозрением оказался пранкер с псевдонимом Артур Амаев, который неоднократно вмешивался в процесс школьного обучения и срывал занятия.
Видеозаписи того, как блогер присоединялся к онлайн-трансляциям и вел себя вызывающе, потом размещались в Интернете. Следователи установили, что подозреваемый ведет свой канал на платформеYouTube.
Сейчас изучаются все детали преступления, устанавливается местонахождение самого блогера. Уголовное дело на него заведено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».