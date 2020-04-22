Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета
Александр Сорочкин занимал эту должность с 2011 года.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета (СК) РФ - руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Подписанный главой государства документ был опубликован на портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», - говорится в указе.
Сорочкин с 2007 года был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре. Пост заместителя главы СК РФ он занял в 2011 году.