Мурашко обсудил меры по борьбе с COVID-19 с коллегой из Турции

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией с коллегой из Турции Фахреттином Коджой. Они обменялись информацией о методах предупреждения инфекции и ее лечения, а также договорились о контактах между медиками двух стран.

«Турецкий министр высоко оценил заблаговременно принятые РФ меры по сдерживанию проникновения и распространения COVID-19, оперативные решения по усиленной работе медицинских организаций, организации выявления случаев заражения», - говорится в сообщении российского Минздрава.

Во время беседы министры также уделили особое внимание алгоритмам ведения пациентов с подтвержденным COVID-19, разработке и исследованию новых терапевтических и профилактических средств. Кроме того, была достигнута договоренность о поддержании постоянной связи между медицинскими и научными профессиональными сообществами двух стран.