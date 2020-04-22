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В Москве отменили платы за патент для трудовых мигрантов

Роман Захаров
21:08 22.04.2020
Начиная с 15 марта по 15 июня текущего года иностранные граждане могут работать на территории столицы, не имея патента на трудовую деятельность.
В Москве отменили платы за патент для трудовых мигрантов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

В Москве из-за ситуации с коронавирусом отменили плату за патент для трудовых мигрантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ.

Начиная с 15 марта по 15 июня текущего года иностранные граждане могут работать на территории столицы, не имея патента на трудовую деятельность. Также отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, в рассказали, что в этот период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также осуществлять оплату авансового платежа по налогу на доходы физлиц иностранцами, которые работают в нашей стране на основании патента, не нужно.

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