Главконтроль: в Москве могут ужесточить ограничения при росте числа больных COVID-19

Новые ограничения в Москве будут прорабатываться, если число заболевших коронавирусом продолжит увеличиваться. Об этом рассказал министр столичного правительства, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков, отметив, что в настоящий момент статистика не дает поводов для оптимизма.

«Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять», - сказал Данчиков в эфире «Россия 24».

Он добавил, что приближение ослабления режима самоизоляции зависит от дисциплинированности москвичей. При этом чиновник призвал жителей столицы не покидать свои дома без крайней надобности.

Ранее главврач больницы в коммунарке Денис Проценко сообщил, что в Москве число поступающих в медучреждения пациентов с коронавирусом вновь выросло по сравнению с количеством выписываемых после лечения.